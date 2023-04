Incendie à Cerbère : Gérald Darmanin sur place lundi matin

Gérald Darmanin au chevet des pompiers des Pyrénées-Orientales. Alors que les flammes continuent de ravager ce dimanche soir les alentours de Cerbère et Portbou, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il se rendrait sur place ce lundi.

"Je me rendrai sur place tôt demain matin (lundi), pour faire un point de situation, soutenir les 500 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs mobilisés et les Pyrénéens durement touchés", a tweeté le ministre. Avant de préciser : "Le feu a désormais parcouru plus de 930 hectares dans les Pyrénées-Orientales. 300 personnes ont été évacuées".