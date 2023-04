Incendie : à Cerbère, les pompiers luttent contre "un feu qu'on rencontre l'été"

"La reconstitution des stocks d’eau, cruciale en hiver, n’a (...) pas eu lieu et la situation des nappes continue de se détériorer", a souligné vendredi la préfecture, ajoutant : "Ce phénomène qui a démarré en juin 2022, toujours en cours, est le plus long et le plus intense depuis le démarrage des suivis de l’humidité des sols par Météo France en 1959".

Preuve de cette sécheresse inédite, quatre villages du département sont privés d'eau potable. "Un pack d'eau par semaine et par personne", c'est le quota accordé aux habitants de Bouleternère, Corbère, Corbère-les-Cabanes et Saint-Michel-de-Llotes, communes situées en plein cœur de la plaine du Roussillon.