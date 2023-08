Incendie dans un gîte en Alsace : 4 questions sur l'encadrement des établissements recevant du public

Les ERP sont soumis à des contrôles réalisés par différentes institutions. La première d'entre elles est la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) qui contrôle l'établissement au moment de sa construction, à son ouverture et au cours de son exploitation, à raison d'une visite tous les trois ou cinq ans pour les gîtes. Ces visites peuvent être imprévues et sont toujours réalisées en présence de l'exploitant et du maire de la commune, ou de leur représentant. Elles doivent notamment permettre de contrôler les dispositifs de sécurité, y compris le plan d'évacuation de personnes en situation de handicap.

Après la visite, cette commission de sécurité émet un avis favorable ou défavorable sur sa situation. C'est le maire qui notifie ensuite à l'exploitant le procès-verbal de visite, ainsi que cet avis, et prend les mesures nécessaires en cas de sécurité défaillante. D'après la vice-procureure de la République de Colmar, c'est justement cette visite de la commission de sécurité qui n'a pas été effectuée dans le cas du gîte de Wintzenheim. L'établissement n'était pas conforme aux normes de sécurité contre les incendies et "ne disposait pas des caractéristiques pour accueillir du public".

Hormis les contrôles de la CCDSA, les exploitants, mais aussi les constructeurs et installateurs de l'établissement, sont aussi tenus de faire "régulièrement" vérifier les installations et équipements de l'ERP comme l'électricité, l'éclairage, ou encore les équipements d'alarme par des organismes agréés par le ministère de l'Intérieur ou des techniciens compétents. Les comptes-rendus de ces examens sont aussi mis à la disposition de la CCDSA. En dernier lieu, les services de police et de gendarmerie peuvent aussi vérifier "la régularité de la situation administrative" et "relever les infractions aux règles de sécurité" des ERP.