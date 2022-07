Incendies en Gironde : un apiculteur perd près de 3 millions d'abeilles

Pour celui qui voulait vivre à 100% de l'apiculture, les pertes sont colossales et se situent entre 45.000 et 50.000 euros. D'autant plus que les indemnisations de la part des assurances sont complexes pour ce genre de travail. "Les assurances peuvent rembourser, mais très peu prennent en compte la perte de récolte. Entre la vétusté des ruches et l’absence de factures, elles ne peuvent pas se baser sur quelque chose", détaille-t-il.