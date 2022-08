Incendie en Gironde : le feu "dorénavant fixé" près de Landiras

La situation s'est améliorée dans le secteur pendant la nuit de samedi à dimanche avec l'arrivée de précipitations et une baisse des températures. "On devait avoir un orage sec, on a eu une pluie abondante", s'est réjoui Marc Vermeulen, directeur des pompiers de la Gironde, lors du point presse.

Il a toutefois appelé à "la plus grande prudence" soulignant qu'"un feu fixé ne veut pas dire un feu éteint". "Même si les conditions de sécurité sont réunies pour réintégrer la zone, l'intérieur de la forêt n'est pas sécurisé. Il est formellement interdit de pénétrer en forêt", a rappelé le directeur des pompiers.