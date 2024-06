Alors qu'un feu de forêt s'est déclenché cette semaine dans le Var, un député du RN s'inquiète de la disponibilité des Canadair français. Une flotte d'avions quasi entièrement inutilisable "par manque d'entretien", regrette l'élu. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France confirme une situation préoccupante, bien que la lutte contre les incendies ne se limite pas aux Canadair.

Dans le Var, les pompiers ont fait face au premier gros incendie de la saison. Quelque 600 hectares de forêt ont brûlé et 800 pompiers venus de neuf départements ont été mobilisés. Alors qu'approche l'été, le député sortant du RN Julien Rancoule

s'inquiète des moyens de lutte contre les incendies. Il tire la sonnette d'alarme et interpelle Gérald Darmanin, assurant que "la quasi-totalité de nos 12 Canadair sont cloués au sol par manque d'entretien".

La maintenance des appareils en question

L'élu du Var renvoie à un article de France 3 Occitanie, dans lequel témoigne le pilote Benoît Quennepoix, secrétaire général du syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile. "Nous avons une disponibilité de la flotte Canadair qui est extrêmement faible", glisse-t-il, puisque celle-ci "oscille entre zéro appareil par jour et un. Ce matin par exemple, on en avait trois puis au fil des pannes, il n'en restait plus qu'un." L'intéressé impute l'essentiel de ces difficultés à un "problème d'effectifs et de management au niveau des techniciens". Dans son viseur, l'entreprise Sabena, touchée par "une quinzaine de départs" depuis le début de l'année. Une problématique qui s'expliquerait pour partie par les "conditions de travail" des salariés.

Du côté de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), on ne nie pas les problèmes de disponibilité actuelle des Canadair. "Qui mieux que le syndicat des pilotes peut s’exprimer sur la maintenance ?", indique à TF1info un représentant de la FNSPF. "Ce sont eux qui sont sur le terrain." Que les appareils aient besoin d'un entretien minutieux et régulier n'a rien de surprenant, "il s'agit d'engins qui ont plus 20 ans", rappelle la Fédération, d'autant que les appareils sont amenés à effectuer des interventions dans des conditions difficiles.

Les pannes qui sont rapportées, "ne mettent pas en cause la sécurité des hommes", ajoutent les sapeurs-pompiers, pas plus que l'intégrité globale des avions. Reste que les problèmes électriques ou parfois d’écopage nécessitent d'être pris en charge par des techniciens spécialisés. "Il faut que l’ensemble des composantes soient opérationnelles" pour que des missions de lutte contre les incendies puissent être menées avec ces appareils, ajoute la Fédération.

Dans les rangs de la FNSPF, on déplore qu'aucune "priorisation de la filière incendie" ne soit opérée. "Quand j'ai besoin d'une pièce pour un produit dans la vie de tous les jours, je passe par un site d'e-commerce et il est souvent possible d'être livré en 24 ou 48 heures. Pourquoi n'y a pas un système similaire pour certains services de l'État ?", interroge un représentant des sapeurs-pompiers qui évoque aussi un enjeu de souveraineté lié aux pièces détachées. Les Américains s'équipent en effet également de Canadair, produits par leurs voisins Canadiens. Et lorsqu'ils font face à des avaries, ils "vont se servir en premier" pour effectuer des réparations. "On ne peut pas à un moment donné dire qu’on va acheter des véhicules neufs, sans après prendre en charge le sujet de la réparation", nous confie-t-on.

Si la maintenance des Canadair suscite des préoccupations, les pompiers rappellent que la lutte contre les feux de forêts s'opère avec une flotte qui ne se limite pas à ces seuls avions. Sans la présence et l'action des hommes au sol, ces appareils "ne peuvent pas poursuivre leurs missions". La FNSPF a en eu la preuve lors des dernières années, nous ne sommes en France "pas capables de faire face à cinq ou six grands feux simultanés" et faisons face à "une limite capacitaire". A fortiori quand "viennent se superposer des événements comme les JO" aux missions déjà assurées en temps normal. Que ce soit les "secours au sol aux personnes" – en recrudescence – ou bien "l'engagement préventif sur le terrain en période estivale". Dans un contexte comme celui-ci, les sapeurs-pompiers en appellent plus que jamais à la responsabilité des citoyens. Une "clé de la réussite" en matière de prévention "sachant que 90% des feux sont d’origine humaine".

