80%, 90%, 96%... Connait-on la part des feux de forêt causés par l'Homme ?

Si la Première ministre a raison de mettre en avant le rôle majeur joué par l'Homme dans le déclenchement des feux, sans doute met-elle en avant un chiffre légèrement sous-évalué. Le site du ministère de la Transition écologique note ainsi que "l’activité humaine est la principale cause de déclenchement d’incendies – 90% des départs de feu - que ce soit du fait d’une activité économique (chantiers de BTP, activités agricoles...) ou bien d’une activité du quotidien (mégots de cigarettes, barbecues ou feux de camps)". Il ajoute que "la majorité de ces96%feux d’origine anthropique sont dus à des imprudences et à des comportements dangereux, aussi bien de touristes que de riverains. Ils pourraient donc être évités en ayant les bons réflexes au quotidien."

Michel Vennetier, ingénieur et chercheur à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (Irstea), évoquait il y a quelques années auprès de l'Obs une part légèrement supérieure, de l'ordre de 95%. Une immense majorité de feux imputables à l'Homme, donc, et un chiffre qui se rapproche de celui avancé par la DFCI d'Aquitaine, de l'ordre de 96%.