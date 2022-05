Incendies de bus électriques à Paris : la cause "très vraisemblablement identifiée"

L'enquête de l'entreprise a commencé à porter ses fruits : la cause principale des deux incendies de bus électriques Bluebus, d'une société du groupe Bolloré, survenus en avril à Paris a été "très vraisemblablement" identifiée et devrait entraîner un rappel de la série défectueuse, a indiqué mercredi le PDG du groupe, Cyrille Bolloré. "Nous avons très vraisemblablement identifié la cause racine et envoyé des courriers à nos clients", a dit le dirigeant lors de l'assemblée générale des actionnaires.

Un autobus électrique Bluebus s'était embrasé dans le XIIIe arrondissement de la capitale le 29 avril, quelques semaines après un autre incendie de bus, dans le Ve arrondissement. Ces deux incidents n'ont pas fait de blessé. Suite au deuxième sinistre, la RATP avait immédiatement retiré de la circulation, "par mesure de précaution", les 149 autobus électriques de la série produite par Blue Solutions, une société du groupe Bolloré - soit près d'un tiers de sa flotte de bus électriques. Au total, l'entreprise a fourni 250 bus électriques à la RATP.

Selon les premiers résultats de l'enquête menée par Bluebus, le problème principal ne viendrait pas d'un "défaut d'électrochimie" mais "peut-être de l'assemblage d'un composant électronique sur une série donnée", a indiqué Cyrille Bolloré. Le rappel et la reproduction des modules entraîneraient une dépense supplémentaire de 10 millions d'euros pour le groupe en 2022, a-t-il ajouté.