Incendies : des pompiers étrangers non-vaccinés envoyés en renfort en France ?

Mais qu’en est-il de leurs collègues étrangers, déployés du 11 au 17 août en Gironde ? Quatre pays européens ont envoyé des hommes dans le sud-ouest de la France, trois autres seulement du matériel. Selon la Sécurité civile, 64 pompiers allemands, 146 polonais, 73 autrichiens et 77 roumains sont venus assister les pompiers français. La Grèce et l’Italie ont fourni deux Canadair chacun, la Suède deux Airs Tractor.

En Allemagne, les personnels de santé doivent être obligatoirement vaccinés contre le covid depuis le 15 mars, mais cela ne concerne pas les pompiers. Il revient donc à chaque région de décider de ses propres règles à leur encontre. Par exemple à Hambourg, il avait été décidé fin 2021 que les pompiers volontaires non vaccinés ne participeraient plus aux "opérations de service" et ne sortiraient plus en mission. À Berlin, tous les pompiers sont soumis à cette obligation depuis le mois de mars. Et selon la sénatrice locale Iris Spranger, 92% d’entre eux étaient vaccinés au moins une fois au moment de l’entrée en vigueur de l’obligation, dont 89% deux fois.