Incendies domestiques : les détecteurs de fumée suffisent-ils pour éviter les drames ?

Robin Tournoux, responsable du développement chez Block’Fire International, milite ardemment en faveur de la détention d’un extincteur. Sa société a inventé une boule de phosphate remplie d’une poudre de mono ammonium capable d’éteindre un feu sur 8 m². "Il n’y a pas de fumée sans feu. Les feux se déclarent généralement dans les cuisines ou autour du compteur électrique. Il suffit de positionner la boule à proximité et elle se déclenche automatiquement en cas de départ de feu", décrit Robin Tournoux. Il estime que les détecteurs de fumée ne suffisent pas : "Nous avons tous partagé l’expérience d’un déclenchement intempestif du détecteur au cours d’une raclette. Alors, nous décidons d’enlever les piles et nous ne profitons plus de sa prévention éventuelle."

Patrick Chavada reste plus circonspect. S’il reconnaît que les extincteurs à poudre fonctionnent sur tous les types de feu, il juge que nous manquons de lucidité dans ce moment critique. Il reprend les consignes de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers : "Nous recommandons aux victimes de s’éloigner des fumées, de mettre un linge humide devant le nez et de se mettre au plus près du sol pour respirer un air encore frais et peu toxique. Il faut fermer les portes et les calfeutrer avec du linge humide. Ne cherchez pas à évacuer si des fumées vous en empêchent. Manifestez-vous aux pompiers à une fenêtre." Il indique que le feu va chercher de l’oxygène en progressant vers les plafonds. "Les flammes se déplacent grâce à des appels d’air. Une porte entrave son avancée. Les remparts en bois peuvent tenir plus de 30 minutes." Pour le lieutenant, l’extincteur ne nous prévient pas pour autant en cas de feu naissant.

Attention, en cas d’incendie, certaines assurances refusent de rembourser les dommages s’il s’avère que leur client ne possédait pas de détecteur de fumée actif dans le logement.