Incendies en Bretagne : le feu à Saint-Philibert provoqué par des pétards lancés par des enfants

Des pétards à l'origine d'un incendie. C'est ce que déclare ce dimanche le parquet de Lorient. Samedi après midi, aux alentours de 14h dans la commune de Saint-Philibert, un feu s'est déclenché. Parti depuis le quartier de Men er Bellec, il a ravagé près de 5 hectares. D’après l'enquête des gendarmes de Carnac, l’incendie a pour origine l’utilisation de pétards d'artifice par deux mineurs. Les enfants ont été entendus par les enquêteurs.

De nombreux moyens sont déployés pour faire face aux flammes. Sur Facebook, le préfet du Morbihan a publié un message pour dresser un bilan. "Les sapeurs-pompiers du Morbihan sont à nouveau particulièrement sollicités. 300 sapeurs-pompiers sont engagés et 80 engins d’intervention sont déployés à l'heure actuelle. Des renforts des services départementaux d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine, de Vendée et de l'Eure sont présents dans le département."