Incendies en Charente : 300 hectares de forêts ravagés par les flammes

Plus de 180 pompiers charentais sont engagés, et des renforts sont attendus des départements voisins. Au total, environ 580 pompiers devraient être sur le terrain cette nuit. En outre, 30 gendarmes sont mobilisés pour sécuriser les routes et les zones évacuées. Plusieurs communes sont concernées : Nonac, Poullignac, Courgeac, le long de la D24, Champagne-Vigny, Coteaux-du-Blanzacais et Déviat.

"Des moyens aériens – hélicoptère de la Sécurité civil et canadairs – sont sur place pour renforcer les moyens au sol", a indiqué la préfecture. Pour l'heure, 36 personnes ont été évacuées.