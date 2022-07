Incendies en Gironde : des feux parmi les "plus grands de notre histoire" ?

À défaut de sources officielles, il est possible de se tourner vers les documents d'archives pour tenter de retrouver les traces de précédents feux massifs. C'est ce qu'a fait l'Agence France Presse, qui documente l'actualité française et internationale depuis 1944. Elle mentionne par exemple l'été 1990, qui fut "redoutable pour le massif des Maures", avec 12.500 hectares détruits à la fin août. Ce sont 23.000 hectares de végétation qui ont brûlé cette année-là entre Marseille et Nice du 21 au 25 août.

L'année précédente, en 1989, 5000 hectares de pins étaient consumés près de l'étang de Lacanau, en Gironde, tandis qu'à la toute fin du mois d'août, 10.000 hectares partaient en fumée dans le Sud-Est et en Corse. Et ce en moins de 24 heures. Déjà très graves, ces événements se sont révélés d'une ampleur inférieure à celle du "grand incendie de 1949", survenu au sud de Bordeaux. Le feu avait alors ravagé 50.000 hectares de pins, marquant les mémoires tant par la violence des flammes que par le lourd bilan humain : 82 personnes avait été tuées en l'espace de quelques jours.

Citons enfin le feu ayant détruit la plus vaste surface, durant l'été 1976. Les températures caniculaires, mêlées à une extrême sécheresse et au geste d'un pyromane, avaient changé le visage de la forêt de La Palmyre (Charente-Maritime). Devenue un immense brasier le 20 août, le feu avait coincé des vacanciers par centaines, évacués depuis la plage par bateaux faute de pouvoir fuir par les terres. On estime que cet été-là, les incendies ont détruit pas moins de 80.000 hectares en France, ce qui reste, à l'heure qu'il est, un triste record dans l'Hexagone.