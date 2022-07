Incendies en Gironde : les animaux grandes victimes des flammes

L'association Cistude Nature connaît bien cette forêt et celle de Landiras, une autre région de Gironde dévastée par les flammes. Y vivent notamment le lézard vivipare ou encore deux espèces de papillons protégées. Concernant les lézards, "on espère qu’ils se soient enfouis dans le sol, comme on était déjà dans une période de canicule et de sécheresse depuis plusieurs semaines", indique Maud Berroneau, spécialiste des amphibiens et des reptiles. "Le feu passe plus rapidement sur ces milieux humides, c’est peut-être ça qui va les sauver", espère-t-elle. Alors que le feu est maitrisé, mais toujours pas fixé, il est impossible d’estimer le nombre d’animaux morts dans les zones sinistrées par les incendies.