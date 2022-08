Gironde : des reprises de feu près de Landiras brûlent au moins 320 hectares de pins

Selon un premier bilan transmis par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (Sdis), ces reprises de feu ont brûlé "300 hectares de pins à Saint-Magne" et "20 hectares à Cabanac", près de Landiras. Cette commune de Gironde avait été le théâtre en juillet d'un gigantesque incendie qui a avalé près de 14.000 ha de forêt et qui n'est toujours pas "maîtrisé" à ce jour.

"Ce sont des points chauds qui se sont réactivés en début d'après-midi, aux heures les plus chaudes de la journée", a expliqué le Service Départemental d'Incendie et de Secours (Sdis) à l'AFP, décrivant un "feu assez rapide" et une situation "plutôt défavorable" en raison des vents chauds de sud-est.

"On voit une fumée très noire, à 2 ou 3 km du village", a ajouté le conseiller municipal d'Hostens selon qui "de gros moyens terrestres" ont été mis en œuvre par les pompiers. Il y aurait 400 soldats du feu engagés sur le feu de Landiras, selon le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse.