Incendies : que se passe-t-il dans la tête d’un pyromane ?

Quel est le profil du pyromane ?

C’est souvent quelqu’un de bien intégré dans la société. Il est plutôt discret, sans histoire et n’aime pas se mettre en avant. On ne l’imagine généralement pas commettre un tel acte. Pour autant, ce n’est pas une personne qui agit sous le coup de l’impulsivité. Il prémédite ses actes : le lieu n’est pas choisi au hasard, ni la façon de procéder.

En mettant le feu, il cherche à se sentir valorisé et peut en voir la portée dans les médias, qui en parlent à longueur de journée. C’est vrai que les pyromanes sont plus souvent des hommes, mais le constat est le même dans la criminalité en général. Cela s’explique par les différences psychologiques entre les deux sexes où l’homme est généralement plus offensif. De plus, la fascination du feu est un fait commun chez le jeune enfant et l’adolescent, elle n’est pas connue comme favorisant ce type de conduites déviantes à l’âge adulte.