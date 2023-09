Inceste : "Il faut que la parole se libère à l’intérieur de la famille", défend sur LCI Charlotte Caubel

Charlotte Caubel a souligné au passage le travail mené conjointement avec le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal pour "enfin structurer l’éducation à la vie affective, au corps et à la sexualité" au cours de la scolarité, en mettant l'accent "dès la maternelle" sur le concept de consentement et d'intimité, et appelé les parents à "le faire avec nous". "On ne va pas parler de sexualité en maternelle, mais parler de l’intimité du corps, du fait que personne ne doit toucher au corps (d'un enfant) sans son autorisation. C’est très important, c’est de la pédagogie", a-t-elle défendu.

Quant à l'arsenal judiciaire, la ministre a assuré qu'un accent a été porté sur la prescription, pour permettre le dépôt de plainte "tard après la majorité". Mais aussi sur l'âge du seuil de non-consentement, fixé à 15 ans par un texte voté en 2021 : "en dessous, il n'est plus question de consentement" dans une relation sexuelle entre un adulte et un mineur, a-t-elle rappelé. Elle a aussi évoqué le "déploiement unités d'accueil pédiatrique pour recueillir la parole des enfants" ou encore la formation des enquêteurs renforcée sur le sujet. Mais s'il faut "bien sûr une chaine pénale, des enquêteurs et magistrats", la Secrétaire d'État a exhorté à "remonter en prévention, en éducation" sur le sujet, d'où l'objectif affiché par la campagne gouvernementale.