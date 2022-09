Inceste : la commission indépendante réclame des moyens pour protéger les victimes

En septembre 2021, la Ciivise a lancé un appel à témoignages, sur son site et sur une ligne téléphonique dédiée, et a reçu dès les premières heures, des centaines d'appels. Depuis un an, elle a organisé des réunions publiques à travers la France au cours desquelles les victimes évoquent leur situation, leur permettant ainsi de sortir de leur solitude et du mutisme et nouer des liens entre elles et avec des associations. Une réunion publique aura lieu mercredi à Paris, après deux précédentes à guichets fermés dans la capitale.