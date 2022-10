Incidents au Stade de France : un rapport anglais dénonce une "agression criminelle" commise par la police française

"Les charges continues et aléatoires de la police sur les supporters et l'utilisation de gaz lacrymogène injustifié sur des hommes, des femmes et des enfants coincés dans des espaces très exigus, était un comportement inconscient et dangereux. Cela constitue une agression criminelle", peut-on lire dans ce rapport indépendant. "L'incapacité continue à gérer la foule a sérieusement mis en danger la santé et le bien-être des supporters", regrette le rapport, qui souligne que seule l'expérience que certains supporters des Reds avaient eue lors de la catastrophe d'Hillsborough, en 1989, et leur retenue, a permis au bilan de ne pas se compter en morts.