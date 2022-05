À Bergerac, la crotte de chien peut coûter jusqu'à 750 euros

Dans cette commune de Dordogne, on ne plaisante avec les crottes de chien. Pour les propriétaires de chiens, il est désormais obligatoire "de procéder, immédiatement, au ramassage des déjections que cet animal abandonne sur la voie publique, les squares, les parcs, les jardins et espaces verts publics", indique la mairie sur son site, relayant l'arrêté désormais en vigueur et qui prévoit que "tout manquement à cette obligation entraînera une contravention pouvant aller jusqu’à 750 euros (articles R 634-2 et L 131-13,4° du code pénal)."