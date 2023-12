Tempête Ciaran : un mois et demi après, les agriculteurs attendent toujours les aides de l'État

La chambre d'agriculture de Bretagne a tiré la sonnette d'alarme lundi, un peu plus d'un mois après le passage de la tempête Ciaran. Les professionnels déplorent être sans nouvelles de l'activation du fond d’urgence de 80 millions d’euros annoncé pour soutenir les exploitations en partie détruites.

Où est passé le fonds d’urgence pour les victimes de Ciaran ? C'est la question qui taraude les agriculteurs bretons qui, près d'un mois et demi après le passage de la tempête dévastatrice, ont décidé d'interpeller le gouvernement. "La répartition entre les régions et les conditions d’éligibilité ne sont toujours pas connues. Combien de jours pour décider et activer concrètement l’enveloppe annoncée ?", questionnent les professionnels dans un communiqué signé par la chambre d’agriculture de Bretagne, à l'attention du ministre Marc Fesneau.

Ce dernier a annoncé le 15 novembre dernier une enveloppe de 80 millions d’euros pour soutenir les exploitations en partie détruites en Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France. Quelques jours plus tôt, un "fonds exceptionnel de soutien" pour les agriculteurs a été évoqué lors d'un déplacement dans le Pas-de-Calais d'Emmanuel Macron, sans qu'aucun montant ne soit communiqué.

Des réponses claires attendues

Mais plus d'un mois après ces annonces, les critères d'éligibilité et les modalités de répartition entre les régions restent flous suscitant l'impatience et la colère des principaux concernés. Dans ce contexte, les représentants de la chambre d’agriculture de Bretagne, présidée par la FNSEA, insistent sur la nécessité de réagir rapidement alors que la survie de certaines exploitations se voit menacée.

Les élus demandent en outre la prise en compte des pertes de production animales et végétales, l'avance de trésorerie avec prise en charge des taux d'intérêt, ainsi que la compensation de la vétusté par cette aide. Enfin, ils réclament "l’accélération de la délivrance des permis de construire pour les chantiers de reconstruction".

Pour rappel, la violente tempête Ciaran a balayé la France dans la nuit du 1er au 2 novembre frappant de plein fouet la Bretagne, première région agricole française, où la production de légumes occupe une place importante. Les serres des maraîchers n'ont, entre autres, pas toujours tenu face aux vents record qui ont balayé la région, avec notamment jusqu'à 207 km/h enregistrés sur la pointe du Raz (Finistère). Or, à la différence des Hauts-de-France, aucune commune bretonne n'a été classée en catastrophe naturelle au motif que les sinistres liés au vent n'entrent pas dans ce régime, contrairement aux inondations.