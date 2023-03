Index d'égalité professionnelle : quel bilan, quatre ans après sa mise en place ?

Une autre critique des syndicats est que l'index égalité professionnelle consiste en "une auto-notation" qui pose donc question. Pour Sophie Binet, cela remet en cause le "manque de transparence" du calcul de l'index, qui génère de fait de "très bonnes notes" pour les entreprises. "C'est dommage, car ça a été présenté comme la grande solution (...) c'est contre-productif", déplore Sandra Lhote-Fernandes.

Interrogée sur le bilan de l'index dans les colonnes de Elle, ce mercredi 1er mars, la Première ministre Elisabeth Borne défend un dispositif "conçu pour monter en charge progressivement", notamment au niveau des sanctions. "Ce que l’on voit de positif, c’est que les entreprises en infraction sont peu nombreuses. L’objectif premier n’est pas la sanction, mais que les entreprises changent leurs pratiques pour atteindre l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. L’inspection du travail a pu vouloir laisser un peu plus de temps pour la mise en œuvre de mesures correctrices", assure la cheffe du gouvernement, annonçant notamment la mise en place de l'index pour la fonction publique d'État dès "l'été prochain" et la fonction publique territoriale et hospitalière "en 2024".