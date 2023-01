Indre-et-Loire : un bébé enfin reconnu par l'État, six mois après sa naissance à domicile

Soulagés, les parents aspirent désormais à "retrouver une vie sereine". "Pleinement sollicités" pendant des mois par la procédure, ils constatent que leurs deux autres enfants "ont, eux aussi, besoin de retrouver un rythme normal", et que les activités et discussions ne tournent plus uniquement autour de cette affaire. Aurore affirme toutefois ne pas en avoir fini avec la justice : "Nous allons entamer des démarches pour faire valoir le préjudice financier, mais aussi moral subi" auprès de la mairie et du procureur, annonce-t-elle. En septembre, elle nous expliquait déjà vouloir "aller plus loin que notre petite histoire, pour que des débats s’ouvrent" sur l'accouchement à domicile.