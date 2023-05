Indre : un vaste Teknival s'installe et rassemble déjà près de 10.000 festivaliers près de Châteauroux

Malgré l'absence d'échanges avec les autorités en amont de l'événement, les services de l’État sont mobilisés "pour garantir la quiétude des habitants et la sécurité, notamment sanitaire, des participants", apprend-on. "On nous a mis devant le fait accompli, comme tout le monde, y compris les gendarmes", a témoigné le maire, Jean-Marc Sevault. Il a expliqué que le festival s'installait "sur un domaine privé, une parcelle de terre qui n'est pas cultivée". Plusieurs dizaines de milliers de personnes seraient attendues, venues de France mais également de l'étranger. "Maintenant que c'est lancé, il n'y a plus rien à faire, à part faire en sorte que ça se déroule le mieux possible, dans de bonnes conditions et sans incident", estime l'édile.