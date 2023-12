Induction, vitrocéramique, électrique... comment nettoyer ses plaques de cuisson ?

Vitrocéramique, gaz, induction, électrique... Il existe différentes plaques de cuisson. Elles ont toutes besoin d'un entretien très régulier pour fonctionner correctement. Voici comment entretenir les tables de cuisson selon leurs caractéristiques.

Les plaques de cuisson sont utilisées quotidiennement et elles sont soumises à rude épreuve. Huile, beurre, sauce, eau bouillante, graisses... Autant de projections qui peuvent nuire à leur bon fonctionnement. Parce qu'elles sont indispensables dans nos vies, il faut les chouchouter, les entretenir. Et surtout, ne pas attendre que les taches s'incrustent pour les nettoyer ! On vous explique comment.

Les astuces pour nettoyer une plaque à induction

Moderne, mais fragile, la plaque à induction doit être nettoyée après chaque utilisation. En effet, les taches qui s'accumulent ont un effet néfaste sur son fonctionnement. Pour une solution rapide et efficace, on peut utiliser du vinaigre blanc. On imbibe un chiffon propre et on le passe sur la plaque. On laisse agir le produit quelques instants puis on rince avec une éponge propre et humide. Il ne reste ensuite plus qu'à passer un chiffon microfibre pour lustrer. Il est aussi possible d'utiliser un citron si on n'a pas de vinaigre blanc à disposition. On coupe le fruit en deux et on frotte la plaque. On rince et on lustre. Le citron dégraisse, désinfecte et rend sa brillance à la surface. Par ailleurs, on attend toujours que la plaque soit complètement froide avant de procéder au nettoyage. Aussi, on n'utilise jamais au grand jamais des produits nettoyants en poudre ou des éponges abrasives, car on risque de la rayer.

Les astuces pour nettoyer une plaque vitrocéramique

Vous pouvez utiliser du vinaigre blanc, du citron comme pour les plaques à induction, mais vos meilleurs alliés sont le liquide vaisselle ou l'argile. Le produit vaisselle est très efficace pour faire disparaître les taches tenaces. On humidifie une éponge, on verse quelques gouttes et on frotte la plaque vitrocéramique. On rince et on sèche la surface avec un chiffon microfibre. La pierre d'argile, elle, est recommandée pour faire disparaître les taches et faire briller. On frotte une éponge non abrasive sur la pierre blanche jusqu'à ce qu'on obtienne une fine mousse et on la passe sur la plaque en frottant délicatement avec des mouvements circulaires. On rince et on essuie avec un chiffon. Si vous rencontrez des taches très tenaces, comme de la graisse brûlée, sachez qu'il est préférable d'utiliser les raclettes spécialement conçues pour les plaques vitrocéramiques ou à induction. Si vous n'en possédez pas, il est possible d'utiliser les spatules en bois qui ne rayent pas la surface. Et surtout, on n'attend pas que la tache sèche avant de la nettoyer : on passe un coup d'éponge humide dès qu'on a fini de cuisiner pour s'éviter du travail supplémentaire plus tard !

Les astuces pour nettoyer une plaque électrique

Le plus difficile dans ce type d'entretien, c'est le nettoyage des plaques en fonte. Les taches ont tendance à s'y incruster. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux les nettoyer tous les jours en essuyant les taches dès qu'on a fini de cuisiner. On peut utiliser le bicarbonate de soude pour un nettoyage en profondeur. On réalise une pâte en ajoutant un peu d'eau à la poudre et on applique le mélange sur les plaques. On laisse agir pendant une demi-heure avant de rincer avec une éponge humide et chaude puis on sèche. Si les plaques en fonte sont très sales, on applique plutôt une solution à base de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc. Enfin, pour faire disparaître la rouille des plaques, on verse du citron vert et on saupoudre de sel. On laisse agir pendant une demi-heure et on rince. Les plaques électriques seront comme neuves.

Les astuces pour nettoyer les plaques au gaz

Elles demandent un peu plus de travail que les autres plaques et un entretien tout aussi régulier. On commence par retirer les grilles. Si elles ne sont pas très sales, on peut les mettre dans le lave-vaisselle. Si les traces sont très incrustées, on va les laisser tremper pendant une nuit dans une bassine remplie d'eau, de bicarbonate de soude, de sel et de vinaigre blanc. Le lendemain, on frotte les grilles avec une éponge abrasive et savonneuse. Quant aux brûleurs, on les fait tremper dans un mélange d'eau et de savon de Marseille durant quelques minutes et on frotte. Si on se retrouve devant des taches très incrustées, on les fera tremper cette fois dans un bain de vinaigre blanc pendant quelques heures avant de les frotter et de les rincer à l'eau claire. On n'oublie pas de nettoyer la table de cuisson, là aussi, avec du vinaigre blanc avant de rincer et de laisser sécher à l'air libre. On peut ensuite replacer les brûleurs et la grille.