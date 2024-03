Argent de poche : dès le plus jeune âge, des inégalités entre filles et garçons

Les filles reçoivent en moyenne 6 euros d'argent de poche de moins par mois que les garçons. Pour parvenir à leurs fins, les filles sont plus demandeuses de missions qui restent cantonnées principalement au ménage. Dans la gestion quotidienne de l'argent de poche, ce sont les mamans qui gèrent.

Les inégalités entre les femmes et les hommes commencent dès le plus jeune âge. D'après le dernier baromètre "Argent de poche et inégalités"* réalisé par le Teenage Lab de Pixpay, application de gestion du budget des ados, les filles reçoivent en moyenne 6 euros d'argent de poche de moins par mois que les garçons, soit 72 euros par an.

Pire, ce chiffre ne s’améliore pas avec l’âge et atteint son apogée chez les ados de 16 à 18 ans, avec une différence mensuelle saisissante de 16,2€, soit une disparité annuelle de 194,4€. Entre 10 et 12 ans, les filles reçoivent cependant 1,80 euro de plus que les garçons. Bonne nouvelle toutefois, par rapport à la précédente étude de 2023, les écarts d’argent de poche se sont réduits. En moyenne, il était de 7,5 euros l'an passé.

En matière d'inégalités, les régions françaises ne sont pas logées à la même enseigne. En guise de bons élèves, l’Île-de-France et le Centre Val de Loire sont les régions qui se rapprochent le plus de l’égalité avec une différence de seulement 1 euro en moyenne. L'Ile-de-France est même la seule région où les filles ont plus d'argent de poche que les garçons. C'est en Bourgogne-Franche-Comté que les écarts filles-garçons sont les plus importants. En moyenne, les filles ont 30 € de moins que les garçons, soit 360€ de moins par an.

Plus de tâches à réaliser pour les filles

Paradoxe : les filles (58%) demandent plus régulièrement de l'argent de poche à leurs parents que les garçons (42%). La stratégie des garçons, c'est de demander plus, mais moins souvent. Leurs requêtes sont généralement plus importantes que celles des filles, atteignant en moyenne 29,1€ contre 27,8€ pour ces dernières. En plus, ils voient (46,1%) leurs demandes êtres validées plus fréquemment que les filles (44,7%).

Pour parvenir à leurs fins, 59% des filles sont donc amenées à proposer des missions contre 41% des garçons. Les types de missions restent très genrés. Les filles sont plus nombreuses à faire le ménage, et les garçons plus nombreux à faire du jardinage. Ce n'est pas tout. Les filles voient leurs demandes de mission plus régulièrement validées par leurs parents que les garçons, et celles-ci sont moins rémunérées.

Les mères n'échappent pas aux inégalités

D'autres différences s'observent également dans la manière de gérer et dépenser son argent. Les filles sont plus économes que les garçons et sont plus nombreuses à tenter de mettre de côté (57%) que les garçons (43%). Elles sont aussi plus généreuses puisque 54% d'entre elles disent faire un don à une association contre 46% des garçons.

Du côté des parents, les inégalités persistent : les mères ne sont pas non plus épargnées. L'étude souligne que l'argent de poche est avant tout une affaire de mamans, car dans 73% des familles, ce sont elles qui s'occupent de la gestion de l'argent de poche de leurs enfants au quotidien. Les pères se montrent néanmoins plus généreux, en donnant en moyenne 41€ contre 33€ pour les mamans.

*Enquête basée sur les données des utilisateurs français de Pixpay du 16 janvier 2024 au 16 février 2024. Le profil des répondants ados est composé de 50% de filles et 50% de garçons.