Inégalités hommes-femmes : les écarts de salaires sont les plus marqués dans les territoires les plus riches

"De fait, dans les territoires avec un niveau de vie élevé, l’éventail des rémunérations est plus large et implique des inégalités plus marquées, a fortiori entre femmes et hommes", explique l’Observatoire. Ce sont aussi des territoires où les cadres sont les plus nombreux, or ces derniers correspondent à la catégorie professionnelle au sein de laquelle les écarts de salaires sont les plus marqués : 18,4% en moyenne, contre 6,1% chez les employés par exemple. Employés, mais aussi ouvriers, qui sont à l’inverse bien davantage représentés dans les territoires fragiles et précaires.

Ces constats se vérifient aussi à une échelle bien plus large : les inégalités de rémunération hommes-femmes sont plus fortes dans les pays où le niveau de vie est élevé, comme la France au niveau national, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse ou la Finlande, et au contraire moins marquées chez nos voisins au niveau de vie plus bas, comme le Portugal, la Grèce, la Pologne ou la Roumanie.