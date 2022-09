Inflation : quels sont les produits dont le prix a le plus flambé depuis un an ?

De mois en mois, il ne cesse de progresser : alors que le taux d'inflation était encore négatif en 2021, il a vertigineusement grimpé pour atteindre 6,6% fin août. Sur un an, le prix sur les étiquettes a augmenté de 3,1% en moyenne dans les magasins et enseignes de distribution, mais certains produits ont plus pâti que d'autres de la hausse des prix, révèle une étude de NielsenIQ, une société d'analyse spécialisée dans le comportement des consommateurs. Les Français sont de plus en plus nombreux à surveiller le porte-monnaie dès qu'ils arpentent les supermarchés, note aussi ce bilan provisoire sur l'année 2022.

Sur un an, d'août 2021 à août 2022, c'est la viande surgelée (notamment la volaille, les abats et la charcuterie), qui a vu le plus ses tarifs flamber : ses prix ont bondi de près de 24,5%. Suivent les pâtes (+18,3%), l'huile (+15,7%), le beurre, la margarine et la crème fraîche (+13%), les œufs (+11,2%), mais aussi des produits d'hygiène comme les essuie-tout (+16%) et le papier toilettes (+12,4%).