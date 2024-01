En 2024, les frais bancaires augmentent et les prix de certaines opérations explosent

Les frais de tenue de compte et de carte bancaire repartent à la hausse en 2024. Les tarifs vont augmenter de 2,5% à 3% en fonction des profils, selon l'étude de CLCV publiée mardi. Les frais seront plus importants pour les opérations faites en agences, précise l'association.

Malgré l'inflation galopante, les banques n'avaient pas augmenté leur prix. Une stratégie qui s'est arrêtée, ce 1er janvier. Dans son étude annuelle publiée mardi 9 janvier, l'association Consommation Logement Cadre de vie (CLCV) affirme que 2024 sera l'année du rattrapage. En moyenne, les frais bancaires ont augmenté d'environ 3%. Un chiffre qui reste toutefois en deçà de l'inflation, estimée à 3,7 % sur un an en décembre, selon l'Insee.

Les plus touchés sont les consommateurs "moyens"

Les auteurs de l'étude précisent que cette évolution est essentiellement liée "à l'évolution des frais de tenue de compte (+3%)", au "coût des cartes bancaires" - facturées entre 1,8% et 2,5% plus chères en fonction des cartes - et à "l'augmentation des tarifs des packages", ces bouquets de services jugés peu avantageux pour le client. L'augmentation du coût du retrait effectué dans un autre réseau et l'abaissement du nombre de retraits déplacés gratuits viendront, eux aussi, peser sur le porte-monnaie des consommateurs.

Ce sont d'ailleurs les "petits consommateurs" et les "moyens consommateurs" qui subissent la plus forte inflation. Les premiers, définis par l'association comme des clients de services de base, voient leurs frais bancaires annuels passer à 66,23 euros, soit une hausse de 2,97%. À noter toutefois que les montants moyens calculés par CLCV à partir des grilles tarifaires d'une centaine d'établissements ne comprennent aucun incident bancaire. Or ceux-ci peuvent, pour les clients les plus en difficulté, se chiffrer en centaines d'euros par an.

Les seconds, composés d'un couple avec chacun une carte disposant d'une assurance perte et vol, un chèque de banque tous les dix ans, subissent quant à eux la plus forte inflation (3%) qui correspond en moyenne à 147,80 euros de frais bancaires annuels. Les "gros consommateurs", c'est-à-dire deux titulaires avec une carte Gold ou Premier, une assurance contre la perte et le vol ou encore de nombreux retraits, verront leur facture gonfler de 2,52%, à 207,65 euros en 2024.

Attention aux opérations en agence

Mais les frais annuels ne sont pas les seuls à augmenter. D'autres opérations, qui ne sont pas traditionnellement évaluées par l'association, voient leur prix exploser. C'est notamment le cas des opérations faites en agence. Par exemple, le prix pour la mise en place d'un virement permanent externe en agence augmentera de 6,9%, soit presque deux fois plus que l'inflation. Sont également concernés les transferts de plan épargne logement (+ 4,4%) ce qui constitue un frein à la mobilité bancaire et la désolidarisation d'un compte joint, qui augmente de 3,9% alors même que cette opération est généralement demandée suite à un accident de la vie.

La facturation des chèques de banque, des virements occasionnels externes et des oppositions sur chèque augmentent quant à elle moins que l'inflation (entre 2,7% et 2,1%). Des hausses qui "pénalisent les personnes qui ne sont pas en capacité de recourir aux opérations en ligne ou sur des opérations moins courantes", note l'association de consommateurs et d'usagers.