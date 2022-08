Cantine et fournitures plus chères, pénurie d'enseignants et de chauffeurs... Une rentrée scolaire sous tension

Autre point de tension : la cantine scolaire, dont les prix sont renégociés entre les maires et les entreprises de restauration à chaque rentrée. Et, depuis quelques jours, les voix s'élèvent pour alerter sur la hausse du coût des repas à l'école en lien avec l'inflation. Cette hausse pourrait être comprise "entre 5 et 10 %" pour l’année scolaire, a ainsi rappelé Philippe Laurent, vice-président de l'Association des maires de France (AMF) et maire UDI de Sceaux au Figaro, dimanche 21 août. Et de nouvelles hausses sont redoutées à Noël.