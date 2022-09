Des paquets plus petits pour le même prix : Foodwatch dénonce la "shrinkflation" sur certains produits

Autre exemple cité par Foodwatch, le fromage Kiri, qui a réduit la taille de la portion de son fromage fondu de 10% il y a un an et demi, avec des portions passées de 20 à 18 g. "Chez Auchan, le prix à l'unité ne semble pas avoir changé, mais le prix au kilo a augmenté de 11%", note l'association.

De son côté, le groupe Bel explique que le fromage est vendu "dans une nouvelle recette plus naturelle, sans additifs" et fabriqué en France à base de lait français. Cela a nécessité des investissements de recherche et industriels "conséquents pour mettre au point cette recette". L'entreprise dit encore avoir voulu "trouver le meilleur équilibre entre format, prix et valeur ajoutée pour le consommateur".