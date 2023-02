Inflation : l'inquiétante progression du recours aux banques alimentaires

Réalisée à l'automne, une étude conduite par l'institut CSA pour les banques alimentaires dresse un constat assez inquiétant pour l'année 2022. L'an passé, plus d'un tiers des personnes qui ont fréquenté des structures d'aide alimentaire s'y rendaient depuis moins de six mois. L'inflation n'y est sans doute pas étrangère : elle a touché de manière très marquée les produits alimentaires, en hausse sur un an d'au moins 13%.

D'autres indicateurs traduisent "l'aggravation des problèmes de pouvoir d'achat" des Français modestes, le fait notamment qu'ils ont recours à l'aide alimentaire à une fréquence plus importante. L'étude conduite il y a quelques mois a mis en avant le fait que près de 60% des bénéficiaires y font appel une à deux fois par semaine. Cela représente une hausse de 6% en comparaison avec 2020.

L'alimentation, plus que jamais, devient une question sensible. Elle est devenue un poste de dépense plus important que les factures d'eau et d'énergie, le deuxième de ménages interrogés, derrière le logement. Il en ressort que le soutien apporté par les banques alimentaires se révèle de plus en plus précieux : cette aide est jugée "essentielle" par deux tiers des 1.223 personnes interrogées entre le 29 septembre et le 15 novembre. Au-delà de ce chiffre brut, c'est la progression qui interpelle : 15 points de plus en seulement deux ans.