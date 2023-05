Inflation : les dons aux associations stagnent en France, une première depuis 10 ans

C'est une première en dix ans. Les dons aux associations en France ont stagné en 2022, comme le montre baromètre du syndicat France Générosités. Ce dernier, qui rassemble 136 associations et fondations, révèle que les dons n'ont augmenté que de 1% en 2022.

Or, avec l'inflation et l'augmentation des coûts fixes des associations, cela représente même une baisse de 3,9%. Alors que chaque année en moyenne les Français donnent 5 milliards d'euros aux associations, en 2022, les conséquences de l'inflation sont flagrantes sur les petits dons, les plus touchés.