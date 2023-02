Inflation : davantage de salaires vont devoir augmenter, juge le Medef

Elles vont devoir mettre la main au portefeuille. En raison de l'inflation, qui reste à un niveau élevé (6% sur un an en janvier, après 5,9% en décembre, selon l'Insee), et du fait des difficultés de recrutement, les entreprises vont devoir augmenter les salaires. "Je pense que les salaires augmenteront dans les grandes entreprises, pas très loin de l'inflation, et dans les petites peut-être un peu en dessous", a indiqué le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, invité du "Grand Rendez-vous" d'Europe 1, Cnews et Les Échos, au moment où les négociations annuelles obligatoires battent leur plein.

Répondant à la question de savoir si les entreprises n'allaient pas être contraintes d'aller plus loin dans les augmentations salariales au vu de la hausse des prix persistante, le porte-parole du patronat a estimé que ce serait le cas pour "certaines", notamment parce qu'elles ont "du mal à recruter". Dans le secteur privé, il constate "des tensions non conflictuelles mais réelles" sur les salaires dans un contexte de perte du pouvoir d'achat dû à l'inflation galopante qui, selon lui, "explique aussi une partie des manifestations" sur fond du très décrié et controversé projet de réforme des retraites.