Inflation : les étudiants sont-ils parmi les plus touchés ?

Le matériel pédagogique voit notamment son coût progresser de manière notable, un constat qui vaut tout autant en Île-de-France qu'en régions. Les assurances logements sont aussi plus chères, même s'il ne s'agit pas d'un poste de dépense majeur. La hausse la plus marquée concerne en tout cas les complémentaires santé, qui voient leurs tarifs bondir entre 28 et 34% en moyenne. Soit une hausse d'environ 100 euros. Le président de la Fage a admis qu'il "appréhendait les résultats" de ce baromètre annuel. Pour autant, "on ne s’attendait quand même pas à une telle augmentation, ça nous a glacés", a-t-il reconnu. Le sérieux de ces travaux n'est d'ailleurs pas remis en cause, l'organisation adoptant une méthodologie identique depuis 20 ans désormais et n'hésitant pas à en livrer le détail dans son rapport.