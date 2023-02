Inflation : les Restos du Cœur confrontés à une forte hausse du nombre de bénéficiaires

Sur un an, les distributions alimentaires dans l’espace public ont par ailleurs "enregistré une augmentation de 25%" sur un an, a déclaré le président de l'association, Patrice Douret, dans un communiqué, partageant son inquiétude pour "les travailleurs précaires et les familles, que nous avons vu arriver massivement".

Les familles monoparentales, principalement des femmes seules avec enfants, représentent un quart des personnes accueillies et leur nombre a augmenté de 21% sur un an. Plus de la moitié des personnes accueillies par les Restos du Cœur a moins de 25 ans. "Nous sommes particulièrement préoccupés par la hausse de 16 % du nombre de bébés de moins de trois ans qui se présentent à nous", ajoute encore Patrice Douret, estimant que "jamais, nous n'avions connu une aggravation aussi rapide de la précarité."

Selon le directeur, cette hausse de sollicitation est liée au contexte économique, marqué par l'inflation et une hausse des prix de l'énergie. "L'inflation et la crise énergétique percutent violemment ceux qui étaient précaires et d'autres qui le deviennent", a commenté Patrice Douret lors d'une conférence de presse. L'association accueille "de plus en plus de personnes qui travaillent, mais que l'augmentation des prix a fait basculer dans une fragilité qu'elles n'avaient pas".