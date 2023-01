Boulangers en colère contre l'inflation : une profession à l'avant-garde des luttes sociales

Dès 1947, les boulangers sont à l'origine d'un des plus gros mouvements de grève du XX siècle. La grève des boulangers parisiens est à l’origine de la grève SNCF, déclenchée le 2 juin 1947 dans les ateliers de Villeneuve-Saint-Georges par "quelques ouvriers qui n'avaient pu se procurer le pain de leur casse-croute". La France subit alors de graves pénuries alimentaires qui causent une inflation atteignant 60 % sur l'année. C'est le lancement du plan Marshall.

Dans les années 1950 et 1960, les boulangers ont mené des grèves pour protester contre les politiques économiques qui ont entraîné une hausse des coûts des matières premières et une réduction des marges bénéficiaires. En 1955, on recense environ 55.000 boulangers pour 43,6 millions d’habitants. Les instances professionnelles déplorent la politique d’écrasement du prix du pain et les faibles marges. Si certaines subsistent, 1/4 des boulangeries sont en dessous du seuil de rentabilité. Les grèves de cette époque ont également été motivées par des revendications salariales et des demandes d'amélioration des conditions de travail.

Les années 1970 ont vu l'émergence de nouveaux enjeux, notamment la concurrence de la grande distribution et de la boulangerie industrielle, qui a entraîné une baisse de la demande pour le pain artisanal. Les boulangers ont répondu en se regroupant en coopératives et en se mobilisant pour défendre leur profession, mais entre 1968 et 1975, 6786 boulangeries artisanales disparaissent.