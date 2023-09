Précarité : 78% des Français sont-ils aujourd'hui "en situation de privation" ?

Quelques recherches permettent de constater qu'Olivier Faure avance un chiffre assez nettement surévalué. Les dernières données officielles en date qui portent sur la précarité ont été dévoilées en juillet par l'Insee et nous apprenaient que "début 2022", 14% (et pas 78%) des Français se trouvaient en situation de privation. On observe ici un décalage temporel de plus d'un an, comme souvent avec les études réalisées par l'Institut de la statistique, entre la période étudiée et la publication des chiffres qui s'y rapportent.

L'Insee en profite pour nous rappeler ce que signifie se trouver "en situation de précarité". Concrètement, cela consiste pour un individu vivant dans un logement ordinaire à ne pas être en mesure de couvrir les dépenses liées à, au moins, 5 éléments de la vie courante sur 13 considérés comme souhaitables, voire nécessaires, pour avoir un niveau de vie acceptable. Établis comme un référentiel commun au niveau de l'UE, ces 13 éléments sont variés : "ne pas pouvoir s’acheter de vêtements neufs" en fait partie, tout comme "ne pas avoir une activité de loisirs régulière par manque de moyens financiers".