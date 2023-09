Inflation : un étudiant sur deux a déjà sauté un repas faute d’argent

Les jeunes aussi sont frappés de plein fouet par l’inflation, et sont même en première ligne. Dans une étude édifiante publiée ce mardi, l’association d’aide alimentaire Cop1 et l’Ifop révèlent qu’en 2023, 46% des étudiants français, soit près d’un sur deux, a déjà dû se priver d’un repas à cause de prix trop élevés. Autre constat alarmant : la moitié d’entre eux a déjà dû limiter voire renoncer à des achats de denrées alimentaires. C’est deux fois plus qu’au niveau de l’ensemble de la population française.