Grippe aviaire : trois millions d'animaux à abattre dans le Grand Ouest

Depuis août 2021, de nombreux foyers de grippe aviaire ont été détectés en Europe. En France, la brusque flambée des contaminations d'élevages dans le Grand Ouest, principalement en Vendée, impose aujourd'hui l'abattage de millions de volailles pour "assainir la zone", a indiqué, ce vendredi 11 mars, le ministère de l'Agriculture à la presse.

Actuellement, "on a éliminé environ 1,2 million d'animaux et on estime qu'on a encore trois millions d'animaux qui restent à abattre" dans le Grand Ouest, dans l'objectif de mettre un coup d'arrêt à cette crise dont l'ampleur dépasse largement celle de l'an dernier, a-t-on précisé de même source.