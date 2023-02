INFO TF1/LCI - Mobilisation du 7 février contre la réforme des retraites : ce que prévoient les renseignements

Ces chiffres montrent que les autorités s'attendent à une mobilisation comparable à celle du 31 janvier. Les manifestations ont en effet réuni mardi dernier plus de 1,27 million de personnes selon le ministère de l'Intérieur (2,8 millions selon la CGT), soit davantage que la première mobilisation du 19 janvier. À Paris, les organisateurs ont compté 500.000 manifestants, quand la préfecture de police en a dénombré 87.000.

À noter que la fronde contre l'exécutif se manifeste aussi le samedi. Une nouvelle fois, les Gilets jaunes vont battre le pavé : 1000 à 1500 personnes sont attendues dans la capitale, selon nos informations. La mouvance Gilets jaunes sera également à l’initiative de plusieurs actions sur le territoire. Outre des rassemblements sur les ronds-points, mode d’action historique du mouvement, des actions à la participation plus conséquente se tiendront dans les centres-villes de Lyon (150 et 200 personnes), Strasbourg (100 personnes) et Lille (90 personnes).