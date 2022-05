Pont de l'Ascension : un dimanche classé noir sur les routes par Bison Futé

La tendance n'est pas meilleure depuis la Méditerranée vers l'Ile-de-France et vers Bordeaux. L'information routière recommande de se détourner des axes suivants :

- A6, entre Mâcon et Beaune, de 12h à 20h et entre Beaune et Auxerre de 15h à 19h ,

- A7, entre Orange et Lyon, de 8h à 20h et entre Marseille et Orange de 10h à 20h,

- A8, entre Fréjus et Aix-en-Provence, de 10h à 20h,

- A9, entre Narbonne et Orange, de 11h à 19h et entre Perpignan et Narbonne, de 10h à 18h,

-A61, entre Narbonne et Carcassonne, de 11h à 20h.