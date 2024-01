Inondations dans le Pas-de-Calais : le gel, un risque supplémentaire pour les maisons sinistrées ?

La décrue se poursuit lundi dans le Pas-de-Calais où de nombreuses maisons sont encore inondées. Alors qu'une vague de froid déferle sur la France depuis dimanche, certains habitants craignent que le gel accentue les dégâts. Un architecte nous en dit plus sur les éventuels risques pour les fondations.

Après les inondations, la chute des températures. Toujours classé orange pour les crues après des pluies incessantes, moins de deux mois après un premier épisode historique, le Pas-de-Calais est désormais en vigilance jaune froid et neige-verglas. Mais cette descente d'air polaire, qui touche toute la France, survient au plus mauvais moment pour les habitants des zones sinistrées qui, pour certains, ont encore des dizaines de centimètres d'eau dans leur salon ce lundi.

La vague de froid associée à la lente décrue peut-elle endommager les habitations touchées par les inondations ? Le gel peut-il engendrer des dégâts à long terme ? Patrick Coulombel, cofondateur des Architectes de l'urgence, nous éclaire sur les potentiels risques et les précautions à prendre.

"Il faudrait tomber sous -5 degrés pendant plusieurs jours"

Quels types de problèmes peuvent survenir en cas de vague de froid consécutive à des inondations comme c'est le cas dans le Pas-de-Calais ?

Deux types de problèmes peuvent survenir dans ce cas de figure. Le premier, à mon avis dans l'immédiat, concerne les canalisations en cas de gel, et donc potentiellement toute l'installation d'eau chaude sanitaire et le réseau de chauffage. Les conduites d'eau peuvent casser, voire éclater.

Le deuxième problème qui peut survenir concerne, lui, les fondations mêmes des habitations. En effet, le phénomène de gel associé à l'eau entraine un gonflement et la prise de volume qui en découle peut elle-même engendrer des désordres au niveau des murs qui se mettent à bouger de manière non homogène et peuvent potentiellement occasioner des fissurations. C'est le même phénomène qui est en cause concernant les chaussées, en fonction du type de voirie, notamment si des véhicules lourds roulent dessus.

Les habitants concernés ont-ils des raisons de s'inquiéter ?

Je ne suis pas inquiet et qui plus est s'il s'agit de bâtiments assez récents. En théorie, la profondeur des fondations est de 60 centimètres, ce qui permet d'ancrer la maison sur un sol stable et de les maintenir hors gel. De plus, les zones inondées ne sont pas loin de la mer, c'est une région où l'on enregistre rarement des gels très forts. Or, il faudrait qu'on ait une période de froid, en dessous de -5 degrés, avec du gel pendant une période prolongée, d'une dizaine de jours au moins, pour qu'il y ait de potentiels vrais problèmes sur les fondations.

Les seuls qui pourraient survenir dans les conditions actuelles seraient des cas isolés et a priori sur des bâtiments anciens car, à moins de 60 de centimètres de profondeur, il est possible que les fondations soient endommagées.

Y a-t-il des précautions à prendre pour prévenir tout risque ?

Pour éviter tout désagrément sur les canalisations, il est préférable de purger les robinets afin d'éviter que l'eau stagne dans le réseau de canalisation. Pour cela, on coupe l'eau et on ouvre le robinet afin que l'eau puisse s'évacuer.

Pour ce qui est des risques potentiels sur les fondations, le mieux serait de mettre l'accent désormais sur des systèmes de pompage en préventif plutôt qu'en curatif uniquement. Car ce que les habitants de la région connaissent actuellement et pour la deuxième fois en deux mois, ce n'est que le début. Il faut notamment relever le niveau des berges, ce qui sous-entend des travaux importants.