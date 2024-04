Quand des vidéos TikTok créent de toutes pièces la mort du youtubeur Inoxtag sur l'Everest

Le youtubeur Inoxtag a annoncé début avril faire une pause pour escalader l’Everest, après un an de préparation. Depuis, sur TikTok, de fausses vidéos et pseudo-témoignages affirment que le jeune homme serait mort lors de son ascension.

Abandon ou décès accidentel, la rumeur d’une catastrophe arrivée à Inoxtag, ce youtubeur de 22 ans parti escalader l’Everest, enfle sur les réseaux sociaux. Mais elle ne se fonde sur aucun élément probant. Récapitulons.

Pause annoncée le 6 avril

Pour le contexte, Inès Benazzouz de son vrai nom est un vidéaste et streamer français, qui s’est fait connaître en se filmant en train de jouer à des jeux vidéo comme Fornite. À ce jour, il cumule 7,5 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube et, entre autres, quelque 5 millions de personnes qui le suivent sur son compte Instagram. Il y a plus d’un an, Inoxtag avait confié à sa communauté son projet de gravir l’Everest, le plus haut sommet du monde culminant à 8849 mètres.

Le 6 avril, le youtubeur annonce mettre en pause ses réseaux sociaux et partir pour le Népal : "C’est le moment l’équipe, la dernière vidéo de ma chaîne pendant un moment. Je voulais vous faire cette vidéo afin de vous remercier pour tout le soutien durant toutes ces années. Je m’en vais gravir l’Everest, le plus grand défi de ma vie. Je vous emmène avec moi là-haut les gars. Merci pour tout !"

Jusqu’ici effrénée, sa communication s'arrête sur ses différents comptes. Un changement brutal... et suspect, s'inquiètent certains fans. Pour eux, aucun doute : il est forcément arrivé quelque chose de grave à l’influenceur. Par crédulité ou pure recherche de notoriété, de nombreux internautes se mettent alors à relayer l’annonce de sa prétendue mort au cours de l’ascension.

Des vidéos virales sur TikTok alimentent la rumeur infondée de la mort de l'influenceur - TikTok (capture écran)

Une fausse rumeur construite à partir de faux articles de médias, tels que BFMTV ou L'Équipe, ou bien de témoignages détournés de ses amis, comme le streamer Amine. En réalité, tout se joue sur TikTok depuis dix jours, à peine Inoxtag parti pour son expédition, raconte Numerama dès le 10 avril. Aujourd'hui encore, "Inoxtag mort" se trouve être la deuxième occurrence sur le sujet, dans la barre de recherche de la plateforme.

Mais sur X, des comptes ayant perçu le potentiel d’audience se mettent à leur tour à partager un cliché en noir et blanc du jeune homme pour faire croire à sa mort. Des internautes qui suivent l’actualité du youtubeur décident alors de contre-attaquer et d’alerter sur cette entreprise de désinformation.

L'ascension terminée mi-mai

Bien sûr, l’ascension du plus haut sommet du monde n’est pas sans risques. Chaque année, des alpinistes peu expérimentés ou peu chanceux se tuent en voulant atteindre le sommet. Sauf qu'en réalité, Inoxtag n’a même pas commencé à gravir l’Everest.

D’après le programme décidé par son équipe et détaillé par Libération, le vidéaste devait décoller le 10 avril pour Katmandou et y passer deux jours avant de rejoindre en hélicoptère l’entrée de la haute vallée du Khumbu, point de départ d'un trek d’une semaine jusqu’au camp de base de l’Everest. C’est seulement après cette première étape que l’ascension doit réellement débuter, pour être achevée à la mi-mai en fonction des conditions météorologiques.

Mathis Dumas, le guide français du youtubeur Inoxtag, a donné de ses nouvelles les 17 et 18 avril, à quelques kilomètres de l'Everest - Instagram Mathis Dumas

Si Inoxtag ne publie rien en ligne depuis son départ, le guide français qui l’accompagne, Mathis Dumas, est bien actif sur Instagram. Les 17 et 18 avril, il a d’ailleurs posté plusieurs stories permettant de suivre son parcours. Ce jeudi, il se trouvait avec son sherpa népalais (qui figure sur une photo), et par extension avec l’ensemble du groupe dont Inoxtag, du côté de Pomuli, une montagne de l'Himalaya située à seulement neuf kilomètres de l'Everest.

