Parcoursup : top départ le 17 janvier pour formuler ses vœux

À compter de ce 17 janvier, les futurs bacheliers pourront formuler leurs vœux d'orientation postbac sur la plateforme gouvernementale dédiée. Depuis mi-décembre, les candidats ont la possibilité de consulter les 23.000 formations disponibles en 2024 sur le site. Ils auront jusqu'au 14 mars inclus pour faire leur choix parmi toutes ces formations.

23.000 formations dont 9000 par la voie de l’apprentissage. C'est le nombre d'annonces qu'ont pu éplucher les futurs bacheliers depuis le 20 décembre dernier sur le portail Parcoursup avant l'ouverture des inscriptions fixée au 17 janvier. Désormais passage obligé pour les élèves de terminale, la plateforme entre donc ce mercredi dans une nouvelle phase avec le début de la formulation des vœux.

Concrètement, les élèves de terminale, mais aussi les étudiants en réorientation et les candidats en reprise d’études, ont donc la possibilité d'indiquer leurs choix d’orientation postbac sur la plateforme.

Dix vœux à formuler

À noter que pour mieux "éclairer" les jeunes, le ministère de l'Enseignement supérieur a indiqué que de nouveaux "chiffres clé sur chaque formation" seront apportés. Objectif : répondre à des questions comme "cette formation est-elle peu ou très demandée ?" ou "Quel était le profil des candidats qui ont été classés par la formation l'an dernier ?". Une partie "conseils" sera aussi "mise en avant" sur "les parcours recommandés au lycée pour aller dans telle ou telle formation", ainsi que "des conseils donnés par les formations elles-mêmes sur la manière de candidater".

Plus en détail, après avoir créé un dossier, il sera possible aux candidats de formuler dix vœux, avec des possibilités de sous-vœux selon les formations. Ces derniers pourront également formuler dix vœux supplémentaires portant sur les formations en apprentissage. Cette étape prendre fin le 14 mars prochain, et sera suivie d'autres échéances, jusqu'aux premières propositions d'admissions, annoncées en le 30 mai prochain.

D'ici là, la prochaine étape clé, qui s'échelonnera du 14 mars au 3 avril, consistera pour les futurs bacheliers à confirmer leurs vœux et à remplir le dossier propre à chaque formation, une lettre de motivation étant notamment demandée pour certaines.