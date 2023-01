Y a-t-il vraiment eu 122.000 agressions dans les transports d'Île-de-France en 2022 ?

Faut-il y voir un effet Covid ? C'est possible. Pour autant, on constate que 2021 est l'année durant laquelle le moins de vols et agressions ont été recensés dans les transports d'Île-de-France depuis 2016.

Lorsque l'on regarde plus en détail les différentes catégories de délits qui ont été commis, on note aussi que la très grande majorité des faits comptabilisés concernent des vols sans violence (79,95% du total, soit 167 par jour). S'il s'agit d'actes délictueux dommageables pour les victimes, ils sont à distinguer des agressions physiques, impliquant coups, blessures et autres menaces violentes. Des différences que le SSMSI fait d'ailleurs émerger dans ses rapports puisqu'il comptabilise de manière séparée les vols commis "avec violence" des autres.

En résumé, il est donc faux d'affirmer en cette fin janvier que 2022 fut marquée par une hausse majeure des agressions dans les transports en commun franciliens. Éric Zemmour ne dispose pas des données relatives à l'année passée, celle-ci n'étant pour l'heure pas disponibles. Il fait de plus référence à des chiffres portant sur 2021, qui sont présentés de manière trompeuse puisque relatifs à la France entière et non la région parisienne en particulier. Enfin, aucune hausse significative n'a été signalée en 2021 par rapport aux années qui précédaient.