Non, "75% des agressions sexuelles dans les transports" ne sont pas le fait d'étrangers

Par contre, il est vrai que les personnes de nationalité étrangère représentent bel et bien 73% des vols sans violence. Une surreprésentation justifiée par une autre information : l’âge des fauteurs de trouble. Ainsi, près d'un mis en cause de nationalité étrangère sur deux dans les transports en commun est mineur. Une délinquance qui "serait à mettre en relation avec l'existence de bandes organisées" qui exploiterait ces enfants, selon l'analyse du ministère de l'Intérieur. Par ailleurs, le rapport souligne que la nationalité du mis en cause n'est pas une donnée parfaitement fiable, l’identité ne pouvant être systématiquement vérifiée par les services de sécurité.