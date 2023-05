Faut-il s'inquiéter de la baisse inédite des naissances ? L'avis d'une démographe

Comment expliquer la baisse de naissance inédite constatée en mars par l’Insee ?

En général, le mois de mars est un mois relativement creux. Si on regarde l’ensemble des naissances sur l’année, il y a davantage de naissance au printemps et à l’été qu’au mois de mars. Mais là, on voit qu’il y a une baisse qui est conséquente, de l’ordre de 7%. C’était déjà le cas en janvier et en février, on voit vraiment qu’il y a moins de naissance.

On constate néanmoins que les femmes en âge de féconder, essentiellement celles nées dans les années 1990, sont moins nombreuses. Elles font donc moins d’enfants. Il y a aussi le fait que les femmes font des enfants de plus en plus tard. En 2022, l'âge moyen de la mère à l'accouchement était de 31 ans.

Pour conclure que les femmes ont moins d'enfants aujourd'hui, il faut attendre que ces femmes nées dans les années 1990 aient fini leur vie féconde. Les femmes qui sont nées en 1972, elles, vont bientôt avoir 50 ans et ont eu presque deux enfants. Celles nées dix ans après, en 1982, ont aussi eu en moyenne deux enfants, alors qu’elles n'ont aujourd'hui que 40 ans. Quand on regarde les générations, les femmes ont toujours en moyenne deux enfants. Maintenant, on ne sait pas ce qu’il va se passer pour les femmes qui sont nées dans les années 1990.