Insolite : une nuit au milieu des animaux sauvages du zoo

La suite de la visite se déroule sous la seule lumière des lampes torches et grâce aux jumelles infrarouges fournies par le parc. Les ours dorment paisiblement. Une famille va les imiter dans leur tanière tout confort, installée en pleine forêt, non sans une certaine appréhension. "J’ai un petit peu peur des loups parce qu’ils vont me réveiller à 3 heures", assure le petit garçon.

Le lendemain matin, le réveil est difficile pour certains. La nuit a été agitée, mais surtout bruyante. "Vers 5 heures ou 6 heures, on a entendu pas mal de refus. Je pense que c’étaient peut-être les loups ou les ours", affirme une visiteuse.