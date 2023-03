De brillant à malveillant ? Comment ChatGPT pourrait devenir le nouveau meilleur ami des cybercriminels

Le nouveau "laboratoire d'innovation" d'Europol a examiné l'utilisation des robots de conversation (chatbots) dans son ensemble, mais s'est concentré sur ChatGPT, car il s'agit du plus médiatisé et du plus utilisé. Créé par la startup américaine OpenAI, ChatGPT est apparu en novembre et a rapidement été pris d'assaut par des utilisateurs émerveillés par sa capacité à répondre clairement à des questions difficiles, à écrire des sonnets ou du code, et même à réussir des examens.

"L'exploitation potentielle de ces types de systèmes d'IA (intelligence artificielle) par des criminels" pourrait servir aux criminels pour "accélérer considérablement le processus de recherche" dans des domaines dont ils ne connaissent rien, comme la rédaction d'un texte pour commettre une fraude ou donner des informations sur "comment entrer par effraction dans une maison, le terrorisme, la cybercriminalité et les abus sexuels sur des enfants", a soulevé l'agence.